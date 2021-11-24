Находящийся в федеральном розыске мужчина попался пьяным за рулем в Заларях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заларях полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Инспекторы ДПС остановили на дороге "Жигули". Полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме того, в ходе разбирательств выяснилось, что 20-летний иркутянин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда краж из супермаркетов областного центра, - отметили в ведомстве.

За нетрезвую езду за рулем в отношении нарушителя составлен протокол. Решением суда молодому человеку назначено наказание в виде ареста на срок 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении подростка в Иркутске. Неизвестный выхватил из рук школьника телефон и скрылся. (подробности)

Водитель Хонды Аккорд насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку в Ангарске. Авария произошла на улице Чайковского. (подробности)