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Здоровье24 ноября 2021 4:07

964,6 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Полностью в регионе прошли иммунизацию от COVID 668,6 тысяч человек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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964,6 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

964,6 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 24 ноября в Иркутской области полностью вакцинированы 668 670 человек. Еще 964 654 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает "КП"-Иркутск со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приангарье.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 223 170 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 57 335 человек. В Ангарске это число меньше – 53 410.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

Напомним, 23 ноября в Иркутской области снова обновился антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в регионе выявили еще 603 случая заражения COVID-19.

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