74-летний мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Усть-Илимске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть-Илимске на пожаре в девятиэтажном доме погиб 74 летний мужчина. Это произошло днем 23 ноября. Жильцы многоэтажки сообщили в экстренные службы, что из квартиры соседей через розетки валит черный дым. Спасатели прибыли на место и вскрыв двери, в загоревшейся комнате обнаружили лежащим на полу пенсионера. Врачи скорой помощи могли лишь констатировать смерть. Огонь распространился на площади 17 квадратных метров. Дознаватели выясняют причину случившегося. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С понижением среднесуточной температуры в ноябре на территории Иркутской области отмечается увеличение числа пожаров, - отметили в ведомстве. - Так, за прошедшие сутки, 23 ноября, в регионе произошло 17 пожаров, на которых погиб один человек, эвакуированы - 7.

Так, 7 человек самостоятельно эвакуировались из двухэтажного кирпичного дома в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района. Сообщение о пожаре поступило 23 ноября в 01:59. Загорелась квартира на первом этаже. Предварительная причина пожара – аварийная работа электрооборудования.

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