Прощание с главврачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым пройдет 25 ноября. Фото: пресс-служба Иркутского диагностического центра

Прощание с известным врачом Игорем Ушаковым пройдет 25 ноября с 12:30 до 13:00 в Иркутском диагностическом центре по адресу: улица Байкальская, 109 (вход на территорию Центра со стороны улицы Партизанской). Напомним, Игорь Васильевич ушел из жизни утром 22 ноября. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщают в пресс-службе областного диагностического центра.

- В 14:00 прощание с главврачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым состоится на кладбище «Покровский погост» в селе Пивовариха, - отмечается в сообщении.

Умер главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков на 64-м году жизни. Он первым в Приангарье внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие методы исследования. Также Игорь Ушаков стал автором уникальной для России инновационной системы управления медицинской организацией на основе современных технологий менеджмента

"Комсомольская Правда" выражает соболезнования родным и близким Игоря Васильевича Ушакова.

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