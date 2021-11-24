Подозреваемых в краже элитного алкоголя из гипермаркета разыскивают в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Иркутска разыскивает подозреваемых в краже элитного алкоголя из гипермаркета в Ленинском районе. 16 ноября действия компании мужчин попали на кадры камеры наблюдения. Они попытались вывезти из магазина спиртное на 120 тысяч рублей, но им помешала охрана. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Бросив на входе тележку со спиртной продукцией, фигуранты успели скрыться на автомобиле «ВАЗ 2108». В ходе ревизии администрация объекта торговли выявила недостачу трех бутылок на сумму более 12 тысяч рублей, - отметили в ведомства.

Полиция устанавливает личности подозреваемых. Граждан, узнавших разыскиваемых лиц, просят сообщить об этом по телефонам дежурных частей.

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