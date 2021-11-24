Домушник вынес из дома жительницы Тайшетского района бензопилу стоимостью почти 30 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У 40-летней жительницы поселка Квиток Тайшетского района неизвестные похитили личные вещи и дорогостоящую бензопилу. В вечернее время злоумышленники незаметно пробрались в дом сибирячки через окно и вынесли имущество на 30 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Изучив записи камер видеонаблюдения, допросив свидетелей и очевидцев противоправного события, исследовав доказательства, изъятые на месте происшествия, и проверив лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение подобных деяний, полицейские установили личность, а вскоре и задержали подозреваемого, - рассказали в ведомстве.

Им оказался 34-летний мужчина, ранее многократно судимый за совершение подобных преступлений.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время фигурант находится в специальном помещении содержания задержанных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

74-летний мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Усть-Илимске. В Иркутской области отмечается увеличение количества пожаров. (подробности)

Находящийся в федеральном розыске мужчина попался пьяным за рулем в Заларях. Его подозревают в серии краж из супермаркетов Иркутска. (подробности)

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении подростка в Иркутске. Неизвестный выхватил из рук школьника телефон и скрылся. (подробности)