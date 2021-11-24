Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 ноября 2021 5:01

Домушник вынес из дома жительницы Тайшетского района бензопилу стоимостью почти 30 тысяч рублей

Мужчина неоднократно был судим за подобные преступления
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Домушник вынес из дома жительницы Тайшетского района бензопилу стоимостью почти 30 тысяч рублей

Домушник вынес из дома жительницы Тайшетского района бензопилу стоимостью почти 30 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У 40-летней жительницы поселка Квиток Тайшетского района неизвестные похитили личные вещи и дорогостоящую бензопилу. В вечернее время злоумышленники незаметно пробрались в дом сибирячки через окно и вынесли имущество на 30 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Изучив записи камер видеонаблюдения, допросив свидетелей и очевидцев противоправного события, исследовав доказательства, изъятые на месте происшествия, и проверив лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение подобных деяний, полицейские установили личность, а вскоре и задержали подозреваемого, - рассказали в ведомстве.

Им оказался 34-летний мужчина, ранее многократно судимый за совершение подобных преступлений.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время фигурант находится в специальном помещении содержания задержанных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

74-летний мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке в Усть-Илимске. В Иркутской области отмечается увеличение количества пожаров. (подробности)

Находящийся в федеральном розыске мужчина попался пьяным за рулем в Заларях. Его подозревают в серии краж из супермаркетов Иркутска. (подробности)

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении подростка в Иркутске. Неизвестный выхватил из рук школьника телефон и скрылся. (подробности)