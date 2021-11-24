Полиция Иркутска разыскала пропавшего без вести 17-летнего подростка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске завершили поиски 17-летнего подростка. Житель деревни Горячий Ключ сообщил отдел полиции, что видел молодого человека, похожего по описанию с разыскиваемым. Оперативники выехали в населенный пункт, где опросили местных жителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники выяснили адрес местонахождения подростка, где он впоследствии и был обнаружен. При беседе с сыщиками иркутянин сообщил, что приехал в гости к знакомым, сообщить родственникам об этом забыл, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что розыском несовершеннолетнего полицейские занимались с 20 ноября. Они проверяли авто и жд станции, чтобы проверить, мог ли подросток уехать из региона. Информация о поиске молодого иркутянина была опубликована в интернет-пабликах.

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