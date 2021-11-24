СК и прокуратура начали проверку после утечки и воспламенения кислорода на предприятии в Усть-Илимске Фото: Олег ЗОЛОТО

Усть-Илимская межрайонная прокуратура и следователи регионального СК начали проверку по признакам преступления "Нарушение требований охраны труда". Это связано с сообщением об утечке кислорода из баллона на предприятии, из-за которого пострадали пять человек. Работники доставлены в больницу. Причины произошедшего устанавливаются. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Днем 24 ноября на промышленной площадке одного из комбинатов в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением, - рассказали в ведомствах.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, в составе которой наиболее опытные следователи СК и криминалисты.

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