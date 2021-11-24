Рейсовый автобус и лесовоз столкнулись в Усть-Илимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимском районе произошла авария с участием рейсового автобуса и лесовоза. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса находилось больше 40 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 24 ноября около 18 часов на автодороге «Братск– Усть-Илимск» в районе посёлка Бадарминск автобус столкнулся с лесовозом, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации,в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

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