СК завел уголовное дело после утечки и воспламенения кислорода на заводе в Усть-Илимске Фото: Асхат БАРДЫНОВ

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека" после происшествия на заводе в Усть-Илимске, в котором пострадали 5 работников. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР России по Иркутской области.

- По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением, - рассказали в ведомстве. - В результате инцидента пострадали пять работников комбината.

Пострадавшие в тяжелом состоянии с ожогами разной степени госпитализированы в городскую больницу. За их жизнь борются врачи.

Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация.

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