Главврачи предложили антиваксерам посетить ковидные госпитали и морги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные врачи 11 больниц адресовали письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе знаменитостям, с предложением посетить ковидные госпитали, "красные зоны" и морги. Среди звезд-антиваксеров актриса Мария Шукшина и певец Юрий Лоза. Публичное обращение стало своего рода "криком медицинского сообщества", такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов

- Правильно, что они это письмо инициировали. Фактически это такой уже крик медицинского сообщества, направленный на тех людей, которые действительно могли бы, наоборот, агитировать за вакцинацию и показывать на своём примере. Но у них другое мнение, — сказал депутат.

Как пояснил парламентарий публичные противники вакцинации своими действиями побуждают россиян точно так же пренебрежительно относиться к антиковидным ограничениям.

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