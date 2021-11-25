Иркутянку оштрафовали на 25 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Иркутска оштрафовали за то, что она публиковала в соцсетях посты, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Девушка разместила в одном из сообществ приглашение присоединиться к сообществу ЛГБТ. При этом она указала возраст 14+. Весной этого года во время мониторинга соцсетей это заметили полицейские.

Как говорится в решении Кировского районного суда, содержание информации свидетельствует о ее направленности на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений, способствованию возникновению интереса у детей и подростков к нетрадиционным формам полового поведения.

В суде иркутянка признала вину, и рассказала, что уже удалила опубликованную ссылку. Суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей.

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