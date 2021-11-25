Фура столкнулась с «Вольво» на трассе в Тулунском районе, есть погибшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла вечером, 24 ноября на трассе Р255 «Сибирь» в Тулунском районе. Недалеко от Новой деревни, столкнулись автомобиль Вольво, буксирующий Мерседес Бенц Акрос, и большегруз ДАФ. От удара авто превратились в груду искореженного металла. Не обошлось без жертв.

- От полученных травм на месте скончался 54-летний водитель фуры ДАФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Инспекторы ГИБДД выясняют все подробности аварии. Устанавливается виновник ДТП. Дорожные полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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