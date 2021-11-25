Проезд в одном из дворов микрорайона Университетский Иркутска ограничат на одну ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! В микрорайоне Университетский с 23.00 26 ноября до 08.00 27 ноября ограничат проезд по внутриквартальному проезду в микрорайоне Университетский. Движение будет закрыто в районе домов 108 и 108а/1.

Как пояснили в администрации Иркутска, ограничения движения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Так что местным жителям стоит быть внимательнее и заранее обдумать пути объезда.

Напомним, что в Иркутске до 30 декабря ограничен проезд на участке улицы Лызина от здания № 21 до пересечения с улицей Красноярской. Там проходят строительно-монтажные работы.

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