Дыхание могло нарушиться в любой момент. Хирург из Иркутска Юрий Козлов спас новорожденного с редкой патологией

Хирург из Иркутска Юрий Козлов спас новорожденного малыша с редкой патологией. Фото: предоставлено Юрием Козловым

«Юрий Андреевич, помогите! Мой малыш совсем скоро появится на свет. Но у нас случилась беда. На последнем скрининге беременности врачи нашли у ребенка редкую аномалию - диафрагмальную грыжу. Что мне делать? Вся надежда на вас».

Такое сообщение в соцсетях получил на прошлой неделе иркутский хирург с мировой славой, один из лидеров детской эндохирургии в мире, Юрий Козлов. Про уникальные операции, которые проводит Юрий Козлов новорожденным даже с очень маленькой массой тела, действительно знают не только в Иркутске и России. Поэтому в директ далеко не редко поступают просьбы о помощи. И доктор Юра, как называют врача маленькие пациенты, старается помочь всем. Даже, если для этого нужно мчаться в другой город ночью.

Про уникальные операции, которые проводит Юрий Козлов новорожденным знают не только в Иркутске и во всей России. Фото: личный архив

Газообмен мог нарушиться даже при перемещении с этажа на этаж

- Будущая мама Татьяна - из Улан-Удэ, - рассказывает корреспонденту «КП» -Иркутск» Юрий Козлов. – Я сразу связался с ней, так как патология ее еще не родившегося сына действительно очень редкая: ее находят у 2-3 новорожденных на 10 тысяч родов. Это заболевание обнаружилось у ребенка с помощью УЗИ на 33 неделе беременности. Порок этот чаще всего не генетический и по наследству не передается. Возникает под воздействием внешних неустановленных медициной факторов. С Татьяной мы договорились, что как только мальчик родится, она вышлет мне снимки, и мы решим, что делать.

Так что же такое диафрагмальная грыжа и чем она опасна для ребенка? Диафрагма разделяет грудную и брюшную полости. А у малыша Татьяны возникло отверстие в этой перегородке. И в него, как в открытые двери, проникали петли кишечника, и вместе с другими внутренними органами, сжимая легкое. Со временем они и вовсе могли сместить сердце. Поэтому мальчику нужна была операция в первые же дни после появления на свет. Юрий Козлов выдвинулся в Улан-Удэ на собственной машине через два дня после родов. Выехал в 5 утра и уже в 11 надевал медицинский халат.

- Мальчика, которого родители назвали Андрей, сразу перевезли из роддома в Детскую республиканскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ, - продолжает Юрий Козлов. – Ведь его легкие были буквально сдавлены содержимым брюшной полости. В грудную клетку через отверстие в диафрагме проникли селезенка, левая доля печени и желудок. Малышу с большим трудом давалось его еще и без того хрупкое дыхание. Оно могло нарушиться даже при перемещении с этажа на этаж больницы.

Операция мальчику Андрею продолжалась полтора часа. Фото: предоставлено Юрием Козловым.

Дома ждут папа, две сестренки и старший брат

Задача у Юрия Козлова и его коллег была непростая - переместить органы брюшной полости на место и ушить дефект, а он был большой – 7 см. Сшить обычными швами невозможно, пришлось мастерить заплату размером 3х4 см. из специального синтетического материала Gore-Tex. Его Юрий Козлов привез с собой из Иркутска.

- Кстати, этот материал еще используют при пошиве спортивной одежды, - говорит Юрий Козлов. – Но и для диафрагмальной ткани он также отлично подходит. Как ставили заплатку в тело Андрюши? Я свернул ее наподобие кубинской сигары и протолкнул в прокол, который мы сделали для хирургических инструментов. Уже внутри развернул и стежок за стежком пришили к краям дефекта.

Операция, которую Юрий Козлов сам занес в десятку самых сложных, которые приходилось выполнять, прошла за полтора часа. И прошла успешно! Кроха Андрей в свои два дня от роду, по словам хирурга, оказался настоящим бойцом.

- Андрюша будет расти здоровым, - говорит Юрий Козлов. - С временем искусственная ткань станет лишь небольшим островком на диафрагме. А ранки-проколы совсем скоро исчезнут с кожи. Пока же ему нужно еще немного побыть в реанимации под аппаратом ИВЛ.

После возвращения в Иркутск Юрий Козлов по традиции ежедневно созванивается с коллегами из Бурятии и уточняет состояние малыша Андрюши и изучает рентгеновские снимки крохотного пациента.

- Скоро Андрюшу выпишут, - заключает Юрий Козлов. - Дома его заждались папа, две сестренки и старший брат. Мама еще находится в роддоме и после выписки ей можно будет навещать сына в реанимации. Все будет хорошо, обязательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские хирурги провели уникальную операцию нерожденной малышке в утробе матери (Подробности)

Девочка с редкой патологией, которую прооперировали в утробе матери, растет здоровой (Подробности)

Хирург дистанционно выполнил уникальную операцию 4-месячному малышу и спас ему жизнь (Подробности)

Хирург Юрий Козлов из Иркутска стал победителем конгресса IPEG в США (Подробности)