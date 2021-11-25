За контрабанду леса на 13 миллионов рублей житель Тайшета получил 4 года условно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Тайшета признали виновным в контрабанде леса в крупном размере и сбыте незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере. Тайшетский городской суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Подсудимый, являясь учредителем и коммерческим директором, зарегистрировал фирму по купле-продаже лесоматериалов, от ее имени перевез более трех тысяч кубометров древесины хвойных пород в КНР и Узбекистан, - рассказали в прокуратуре.

Стоимость груза составила более 13 миллионов рублей. В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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