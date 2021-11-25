Движение транспорта на пересечении улиц Марата и Российская ограничили в Иркутске Фото: "КП" Архив

В Иркутске на пересечении улиц Марата и Российская с 25 ноября ограничено движение транспорта для проведения ремонта тепловой сети. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Движение будет ограничено по левой полосе улицы Российской и по правой – на улице Марата по направлению от улицы Чкалова, - говорят специалисты. – Там будут производиться земляные работы для проведения диагностики и ремонта теплосети.

Рабочие обещают управиться до среды, ограничение движения будет действовать до 17 часов 1 декабря.

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