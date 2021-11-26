Два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Тайшетском районе

Два грузовика столкнулись на трассе в Тайшетском районе. Фото: аккаунт gibdd.38 в "Инстаграме".

В Тайшетском районе утром 26 ноября произошло ДТП с двумя грузовиками на федеральной трассе "Сибирь", возле деревни Байроновки.

- По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Даф» с прицепом не справился с рулевым управлением, в результате чего прицеп занесло и он опрокинулся, - рассказали в официальном аккаунте ГИБДД по Иркутской области в соцсетях.

Следом ехала фура «Вольво», за рулем которой находился 33-летний мужчина. Фура врезалась в прицеп и съехала в кювет.

Оба водителя остались целы. Дорожные полицейские разбираются, как именно и почему случилась авария.

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