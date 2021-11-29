30 ноября на трех улицах Правобережного округа Иркутска отключат отопление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Целый день 30 ноября, с 9 и до 21 часа, в некоторых домах Правобережного округа Иркутска не будет отопления. В это время специалисты станут ремонтировать тепловую сеть, чтобы избежать аварийной ситуации.

- Проведем ремонт тепловой сети по улице Аэрофлотской, - уточнили в официальном аккаунте "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке". - Точные адреса и продолжительность работ смотрите в таблице.

Так, батареи на день остынут в нескольких зданиях по улицам Аэрофлотская, Красных Мадьяр и 1-я Красноказачья. Кроме того, из-за ремонта теплосети с 29 ноября по 7 декабря будет ограничено движение по правой полосе на пересечении улиц Лызина и Аэрофлотская. Водителей просят планировать маршрут заранее.

Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 24 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю (подробности)