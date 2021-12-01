Кафе в Иркутской области закрыли на месяц за нарушение антиковидных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бодайбо судебные приставы приостановили работу кафе. Городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении ограничительных мер. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Установлено, что в заведении общественного питания осуществлялась деятельность после 23:00, что является нарушением правил, введенных на территории Иркутской области в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), -отметили в ведомстве.

Сотрудники опечатали вход в помещение в присутствии владельца. Работа заведения приостановлена на 30 дней. Все это время за исполнением решения суда будут следить судебные приставы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минздраве рассказали, что Иркутская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Минздрав Иркутской области заявил о выходе региона на плато по заболеваемости COVID-19. (подробности)

205 жителей Иркутска заразились коронавирусом за сутки. Всего в Иркутской области за минувшие 24 часа диагноз COVID-19 поставили 601 человеку. (подробности)