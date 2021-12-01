Сезон навигации завершился на реке Ангаре 1 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сезон навигации закрыт на реке Ангаре с 1 декабря до 1 марта. Напомним, после завершения сезона выход маломерных судов на водоемы запрещен. Инспекторы ГИМС патрулируют прибрежные зоны – нарушителей ждет штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В соответствии с Постановлением областного Правительства, допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) - с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре - с 1 марта до 1 декабря; на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября, - отметили в ведомстве.

Напомним, на Байкале сезон навигации продлится до 25 декабря – начнется 15 мая.

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