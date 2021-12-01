Без вести пропавшего полгода назад жителя Улан-Удэ продолжают разыскивать в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Без вести пропавшего жителя Улан-Удэ продолжают разыскивать в Иркутске. 32-летний Александр Николаев 30 мая ушел из дома, расположенного по улице Геологов и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Николаева, просьба позвонить по телефонам 02 (102 с номеров любого оператора сотовой связи), - обратились к иркутянам в ведомстве.

Приметы пропавшего: азиатский тип лица, рост около 175-180 см, на вид около 28-30 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные.

Был одет: куртка ветровка черного цвета, синяя кофта, светлые штаны, кроссовки. При себе имел барсетку черного цвета.

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