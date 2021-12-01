Житель Красноярского края перевез в Иркутск наркотики на 5 миллионов рублей в коробке из-под сока Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали наркокурьера, приехавшего поездом из Красноярского края. Получив информацию о времени и месте прибытия подозреваемого, оперативники встретили мужчину на железнодорожном вокзале. В его личных вещах обнаружили коробку из-под сока, из которой сибиряк сделал тайник. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Внутри оказался пакет с порошкообразным веществом массой более килограмма, - отметили в ведомстве. - Его стоимость по ценам чёрного рынка может превышать пять миллионов рублей.

Задержанный 32-летний житель Канска ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Три года назад мужчина освободился из колонии, где отбывал восьмилетний срок.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Подозреваемый заключен под стражу.

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