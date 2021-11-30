Поставлена точка в деле безжалостного убийцы и насильника из Братска

Насильник из Братска, зверски убивший двух женщин, приговорен к 20 годам колонии особого режима. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Братске поставлена точка в деле безжалостного убийцы женщин 34-летнего сварщика из Вихоревки Владимира Иващенко (имя и фамилия изменены, прим. ред.) «Комсомолка» рассказывала, как за год он расправился с двумя дамами. Началась эта история в начале 2019 года. Тогда Владимир вышел из тюрьмы и приехал в гости к женщине, с которой познакомился по переписке, когда еще находился в колонии. Они начали жить вместе. Владимир устроился на работу, купил машину. Но тихая и размеренная жизнь вскоре ему наскучила. Ему захотелось над кем-нибудь надругаться при помощи насилия.

Жертву Владимир нашел быстро. Утром 9 марта 2020 года он, проезжая на машине, заметил 52-летнюю прохожую.

- Садитесь, подвезу! - притормозил автомобиль возле нее Владимир.

Женщина, не почувствовав опасности, села. Как только она оказалась в салоне, водитель, не успев отъехать, начал к ней приставать, намекая на интим. Пассажирка сразу попыталась выйти из авто. Но разъяренный Владимир так сильно ударил ее по голове, что попутчица потеряла сознание. Дальше все происходило как в жутком криминальном фильме. Владимир заехал в гараж, своей сожительницы, нашел там металлическую монтировку, и повез обессиленную даму на окраину города. Заехав в безлюдное место, он попытался изнасиловать женщину, после чего убил, спрятав тело кустарниках возле реки.

Тело пропавшей нашли только через неделю. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, размещенные на улицах города, и вычислили, в какой автомобиль она села перед исчезновением. Так вышли на хозяина. После задержания Владимир сразу сознался в убийстве, а заодно признался еще в одном преступлении. Он как на духу, рассказал, что в ноябре 2019 года, практически по такому же сценарию, убил еще одну местную жительницу. Познакомился он с ней также: зрелая, 40-летняя женщина, подвыпившая, привлекла его внимание на улице. Он привез ее к себе в гараж, вместе выпили алкоголя, но в интиме она ему отказала.

- Он изнасиловал женщину, а затем зарезал, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Затем расчленил тело убитой и сбросил в реку. Автомобиль продал, все следы крови в машине и гараже замыл химическими средствами.

- У меня возникало сексуальное влечение к женщинам старше меня, - рассказал Владимир следователям.

Против братчанина были возбуждены уголовные дело по таким статьям как: «Покушение на изнасилование», «Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием». Следователям удалось с помощью экспертиз полностью доказать его вину. Наконец, мужчина услышал приговор суда.

- Ближайшие 20 лет он проведет в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда и СУ СК.

При этом, первые 4 года своего срока он будет отбывать в так называемой крытой тюрьме. Остальные 16 в колонии особого режима. После отбытия срока он будет ограничен в свободе еще на 2 года.

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