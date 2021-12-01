Число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области приблизилось к 140 тысячам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 604 человек. Таким образом, общее количество случаев инфицирования коронавирусом в регионе на 1 декабря возросло до 139 931. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Увы, справиться с COVID-19 смогли не все инфицированные. Коронавирус унес жизни 6 381 жителя Иркутской области, 28 из них умерли в минувшие сутки, - рассказали специалисты.

Еще 544 летальных случая от сопутствующих заболеваний зарегистрировали в Приангарье с начала пандемии. 3 из них за минувшие сутки.

Всего в регионе выздоровели 113 915 человек.

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