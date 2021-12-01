Снег, метели и ветер до 20 м/с ожидается в Иркутской области 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Иркутской области предупредили о резком ухудшении погоды 2 декабря. Ночью местами по области ожидается юго-западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, снег, метели. На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На озере Байкал - переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер ночью и утром западный, северо-западный - 12-17 м/с, местами порывы - 22-27 м/с, по средней, северной частям местами - 18-23 м/с, порывы - 28-33 м/с, днём - западный, юго-западный - 9-14 м/с, местами порывы - 19-24 м/с, - отметили в ведомстве.

Из-за ухудшения погоды жителей Иркутской области просят отказаться от поездок на дальние расстояния и туристических прогулок, либо предварительно подготовиться, предварительно изучив маршрут.

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