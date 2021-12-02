Водитель Хендая сбил двух пешеходов в районе сквера Кирова в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серьезная авария произошла днем 2 декабря в самом центре Иркутска. В районе сквера Кирова водитель Хендая не успел затормозить и сбил двух пешеходов. Переходили они дорогу по пешеходному переходу или в неположенном месте, пока неизвестно.

- По предварительной информации, пострадали мужчина и женщина, - рассказали корреспонденту "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас на место аварии выехал экипаж ГИБДД. Более точные подробности аварии станут известны позднее.

Дорожные инспекторы еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на городских дорогах и на трассах.

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