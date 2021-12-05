Женщина и двое детей пострадали в столкновении Тойоты и фуры в Иркутске. Фото: ГИБДД Иркутской области

Серьезная авария произошла утром, 5 декабря на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Около 11 часов там столкнулись Тойота и фура. После удара, легковушку отбросило в отбойник. Передняя часть япоской машины превратилась в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших.

- В больницу с различными травмами доставлена 30-летняя женщина-водитель Тойоты и двое детей 3 и 7 лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Иркутской области.

Дорожные инспекторы выясняют все подробности аварии. Полицейские также призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим как на городских улицах, так и на трассах.

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