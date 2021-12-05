Саночник из Братска Семен Павличенко стал 4-м на этапе Кубка мира в Сочи. Фото: федерация санного спорта России

Саночник из Братска Семен Павличенко остановился в шаге от медалей на очередном этапе Кубка мира в Сочи. 30-летний сибиряк занял 4-е место. Победителем стал латвиец Кристерс Апарйодс, который показал время в 1 минуту 42,881 секунды. Семен Павличенко отстал от победителя на 0,245 секунды. Серебро взял немец Йоханнес Людвиг Бронзу - итальянец Доминик Фишналлер. Еще один братчанин Александр Горбацевич финишировал 12-м.

В прошлые выходные Семен Павличенко завоевал золотую медаль в эстафете. Наш спортсмен выступал в одной команде с Викторией Демченко, Андреем Богдановым и Юрием Прохоровым.

Напомним, и Семен Павличенко, который в прошлом сезоне попал в тройку сильнейших саночников мира и Александр Горбацевич являются кандидатами на участие в Олимпиаде 2020. Игры пройду в Пекине в феврале 2020-го.