Находящегося в федеральном розыске иркутянина задержали в Улан-Удэ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Находящегося в федеральном розыске жителя Иркутска задержали в Улан-Удэ. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания МВД по Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы Улан-Удэнского линейного отдела на железнодорожном вокзале во время проверки, - говорят в полиции. – 40-летнего иркутянина подозревают в совершении кражи, идет расследование уголовного дела возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ.

Сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы.

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