Находящегося в федеральном розыске иркутянина задержали в Улан-Удэ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Находящегося в федеральном розыске жителя Иркутска задержали в Улан-Удэ. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания МВД по Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
- Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы Улан-Удэнского линейного отдела на железнодорожном вокзале во время проверки, - говорят в полиции. – 40-летнего иркутянина подозревают в совершении кражи, идет расследование уголовного дела возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ.
Сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также:
Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки обледеневшего аэробуса Магадан-Новосибирск. Следователи дадут оценку действиям членов экипажа аэробуса А321, который экстренно приземлился в Иркутске (подробности)
Инспекторы ДПС спасли иркутянина, замерзавшего в сломанном автомобиле на безлюдной трассе (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08