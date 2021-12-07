Новым прокурором Ангарска назначен Александр Попов. Фото: прокуратура Иркутской области

В Ангарске назначен новый прокурор. Им стал старший советник юстиции Александр Попов. Еще 23 ноября приказ о его назначении на должность подписал Генеральный прокурор России. 7 декабря нового прокурора города нефтехимиков был представлен руководителям судебных и правоохранительных органов.

- Ранее Александр Попов работал в Тульской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - В 2012-2021 годах он занимал должность прокурора Белекского района.

Тем временем, в Иркутской области направлено в суд дело об убийстве 15-летней давности. Приговор вскоре услышит 33-летний местный житель, который в январе 2006 года вместе с подельником до смерти избил мужчину и скрылся. (Подробности)

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