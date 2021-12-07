Погода резко испортится в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупредили синоптики и спасатели. По прогнозу, днем, 8 декабря местами по области усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с, также пойдет снег.

- Местами в северо-восточных районах ночью пройдет сильный снег, - предупредили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также ожидаются метели. На дорогах возможен снежный накат.

В сложные погодные условия, спасатели советуют жителям Приангарья воздержаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим на городских улицах.

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