Один человек погиб в столкновении Лады Приоры с двумя грузовиками на трассе «Сибирь» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла 7 декабря на федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе. В 11 часов, в районе деревни Байроновка, 33-летний водитель Лады Приоры, выехал на встречную полосу, и врезался в грузовик Вольво. От удара легковой авто отбросило в сторону, где Приора столкнулась с КамАЗом.

- Водитель Лады получил травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Его пассажир скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Дорожные инспекторы призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области пьяная женщина за рулем Ниссана врезалась в столб, пострадали два ее 17-летних пассажира (Подробности)

За жестокое убийство 15-летней давности перед судом предстанет житель Иркутской области (Подробности)