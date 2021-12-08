В Братске полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить мошенникам 85 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- «Не знаю, почему не поверил», - пенсионер из Братска перевел мошенникам крупную сумму денег, несмотря на уговоры полицейских не делать этого. 68-летнему жителю Вихоревки, как это обычно бывает, позвонил незнакомец, сообщив, что на его имя пытаются взять кредит. Лжебанкир поделился, что спасти деньги можно лишь опередив аферистов – необходимо приехать в отделение банка и оформить займ раньше неизвестных. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда пенсионер приехал в указанное отделение, операторы отговорили дедушку, убедив его в преступных намерениях звонящего, - рассказали в ведомстве. - Однако уже дома жертве вновь стали поступать звонки от злоумышленников. В это время с потерпевшим уже пытались связаться сотрудники полиции, установить его местонахождение и предостеречь от обмана, но упорный житель Вихоревки по указанию аферистов все равно отправился в другой банк, оформил кредит на 100 тысяч рублей и перевел на счет злоумышленников 85 тысяч.

На следующий день пенсионер все же пришел в полицию с заявлением, так как понял – стал очередной жертвой телефонных мошенников. «Не поддавайтесь на эти уловки, как я», - обратился к иркутянам обманутый мужчина.

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