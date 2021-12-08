Больного туберкулезом жителя Иркутской области силой отправили в диспансер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Нукутском районе в прокуратуру обратился обеспокоенный врач. Он рассказал, что один из его пациентов болен туберкулезом, но, несмотря на диагноз от лечения отказывается. Также медик поделился, что мужчина ведет асоциальный образ жизни. Районный прокурор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации жителя поселка Новоленино в специализированную больницу для обследования. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Нукутский районный суд Иркутской области иск удовлетворил, - отметили в ведомстве.

Исполнительный документ о принудительной госпитализации больного был направлен судебным приставам. На его основании сотрудники силой доставили мужчину в противотуберкулезный диспансер, где ему предстоит пройти курс лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Братске полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить мошенникам 85 тысяч рублей. Несмотря на предостережения 68-летний мужчина взял кредит для аферистов. (подробности)

Семейная пара врачей из Братска отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей. Медиков обманули по классической схеме. (подробности)