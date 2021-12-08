Иркутян задержали по подозрению в многомиллионных махинациях с закупкой медицинского оборудования. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Четверых иркутян задержали по подозрению в многомиллионных махинациях с закупкой медицинского оборудования. По версии следствия, в 2020 году представители двух частных компаний-поставщиков совместно с работниками иркутских медучреждений, отвечающих за госзакупки, провели сделки по заведомо завышенным ценам. Подозреваемые, используя служебное положение, оформили поставку дорогостоящей медицинской техники в рамках государственной программы на 2019-2024 годы. Ущерб федеральному и областному бюджетам от действий мошенников составляет не меньше 21 миллиона рублей. По материалам иркутского УФСБ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Четверых подозреваемых обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере,- отметили в ведомствах.

Двух представителей компаний и двух работников медицинских учреждений арестовали на два месяца.

Расследование уголовного дела на контроль поставила прокуратура Иркутской области.

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