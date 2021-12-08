Женщина пострадала при столкновении микроавтобуса и двух легковушек под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тройное ДТП произошло утром 8 декабря на трассе «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово». Микроавтобус "Мерседес" и автомобиль "Тойота" столкнулись, когда ехали в попутном направлении. Через несколько минут в японскую легковушку врезалась "Киа". Сообщается о пострадавшей. Инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства случившегося. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП с полученными травмами в больницу доставлена 52-летняя пассажирка "Тойоты", - отметили в ведомстве.

Остальные пассажиры, а также водители были осмотрены медиками. В госпитализации участники аварии не нуждаются.

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