Суд признал недействительным контракт на ремонт моста в Байкальске за 150 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения ранее принятое решение о признании недействительным муниципального контракта по ремонту моста через реку Харлахта в Байкальске. Вопреки законодательству администрация города не провела конкурентных процедур. Работы стоимостью 150 миллионов рублей проводились с коммерческой организацией как с единственным поставщиком. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Однако заключение контракта с единственным поставщиком не было обусловлено чрезвычайной ситуацией и не носило экстренный характер, так как спорный контракт был заключен спустя 1,5 года после введения режима ЧС в связи с наводнением 2019 года, - отметили в ведомстве.

Это подтверждает то, что у администрации было достаточно времени, чтобы провести конкурс. Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал спорный контракт недействительным. Ответчик обжаловал судебное решение, но его оставили без изменения.

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