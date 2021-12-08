Полицейские раскрыли кражу, пройдя несколько километров по следам на снегу в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове оперативники задержали подозреваемых в краже через несколько часов после преступления. В полицию обратился хозяин дома в СНТ «Юбилейный», откуда пропали личные вещи. При осмотре места преступления во дворе сыщики заметили свежие отпечатки ног на снегу, ведущие в сторону города. Следуя по ним несколько километров, полицейские задержали двоих мужчин, у которых при себе было краденное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 25-летнему ранее судимому фигуранту и его соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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