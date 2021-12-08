В иркутской колонии осужденный погиб от ожогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденный погиб в иркутской колонии №3. 6 декабря он находился на производственном участке ИК, когда загорелся рукав его куртки. Отбывающий наказание по статье 228 УК РФ мужчина получил сильные ожоги. Сотрудники учреждения оказали ему первую медицинскую помощь и передали медикам скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- С термическими ожогами осужденный был доставлен в одну из больниц Иркутска, где 7 декабря скончался, - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские раскрыли кражу, пройдя несколько километров по следам на снегу в Шелехове. Задержаны двое подозреваемых. (подробности)

Иркутян задержали по подозрению в многомиллионных махинациях с закупкой медицинского оборудования. Мошенники нанесли 21 миллион ущерба федеральному и областному бюджетам. (подробности)