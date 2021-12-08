Третий рабочий скончался после утечки кислорода на предприятии Илим

Третий рабочий скончался после утечки кислорода на предприятии в Усть-Илимске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий рабочий скончался 8 декабря после утечки кислорода с последующим воспламенением на целлюлозно-бумажном предприятии группы «Илим». Об этом «КП-Иркутск» сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Напомним, инцидент произошел 24 ноября при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ, пять человек получили ожоги. Двое умерли 4 декабря. Как рассказали в минздраве, один пострадавший выписался из больницы. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека"

Угрозы для остальных сотрудников и окружающей среды после ЧП не было. Предприятие продолжило работать в штатном режиме.

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