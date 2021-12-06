Двое рабочих скончались после утечки кислорода на ЦБК в Усть-Илимске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два человека погибли после утечки кислорода с последующим воспламенением на ЦБК в Усть-Илимске. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Напомним, инцидент произошел 24 ноября при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ. В результате ожоги получили пять человек. Все они в тяжелом состоянии срочно были доставлены в медицинские учреждения. Тогда региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело за "Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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