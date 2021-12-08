Снег, метели и ветер до 20 м/с ожидаются в Иркутской области 9 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег, метели и усиление северо-западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с – такой местами по области обещает быть погода, по прогнозам иркутским метеорологов на 9 декабря. На дорогах следует быть осторожными – появится снежный накат. Тем временем в столице региона ожидается небольшой снег, температура днем опустится до 8,-10 градусов, а ночью - до 13. Вместе с этим порывы северо-западного ветра достигнут 7-12 м/с, днём 5-10 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По области: переменная облачность, ночью небольшой снег, в северо-восточных районах и в течение суток горах Хамар-Дабана местами умеренный снег, - отметили в ведомстве. – Днем местами небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы ночью 15-20 м/с, метели, днём местами до 14 м/с, температура ночью -12,-17, при прояснении -22,-27, днём -8,-13, при облачной погоде -18,-23.

Самые низкие температуры 9 декабря традиционно ожидаются на севере региона. На севере Катангского района ночью столбик термометра упадет до отметок -32,-37 градусов, а днем снова поднимется до -24,-29.

Водителей в этот день просят быть особо внимательными на дорогах.

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