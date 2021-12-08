Администрация Хомутово задолжала подрядчику 2,8 миллиона за ремонт дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация поселка Хомутово в Иркутском районе задолжала подрядчику 2,8 миллиона рублей за ремонт автомобильных дорог. Летом частная компания выполнила работу в полном объеме, позже она была принята заказчиком, но оплата в указанный срок не поступила. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура Иркутского района провела проверку. Главе поселка было внесено представление, которое также было рассмотрено и удовлетворено, - отметили в ведомстве.

Администрация полностью погасила долг по исполненному муниципальному контракту.

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