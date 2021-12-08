В Иркутске презентовали книгу Станислава Гольдфарба, посвященную 360-летию города. фото: администрация Иркутска

В рамках III областных краеведческих чтений в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского состоялась презентация книги «Иркутская рапсодия». Новое издание профессор, доктор исторических наук, директор иркутского филиала ИД «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб посвятил 360-летию города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Это юбилейная книга и, в общем, просветительский проект, - отметил автор «Иркутской рапсодии». - Я с 1973 года, как в Иркутск приехал, стал заниматься краеведением. Моим постоянным местом для времяпрепровождения была библиотека госуниверситета и архивы. Все мои книги построены на повседневности. Я глубоко уверен, что без этих мелочей истории не расскажешь. Надеюсь, что благодаря управлению культуры эта книга попадет во все библиотеки города.

За презентацией юбилейного издания Станислава Гольдфарба как очно, так и в режиме онлайн следили краеведы, специалисты библиотек, музеев, архивов, преподаватели колледжей и университетов, члены краеведческих объединений и журналисты. С выпуском новой книги автора поздравил мэр Иркутска.

– Появление на свет «Иркутской рапсодии» стало событием в мире краеведения. Издание отличается высокой степенью изученности темы, яркостью изложения, - отметил Руслан Болотов. - Книга прекрасно иллюстрирована. Её высоко оценило профессиональное сообщество. Издание уже полюбилось многим иркутянам. И это главное.

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