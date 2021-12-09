Землетрясение в Забайкальском крае зафиксировали иркутские сейсмологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкальском крае зафиксировали иркутские сейсмологи. Толчки оцениваются в три балла, магнитуда в 4. Эпицентр был в 22 километрах от поселка Новая Чара на севере Забайкалья. Об этом сообщают специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Сейсмособытие зафиксировано 8 декабря в 21.53 по иркутскому времени, - говорят ученые. – Толчки были в поселке Удокан, Новая Чара, Чара, Икабья в Забайкальском крае и в поселке Хани в Якутии.

Как рассказали в ГУ МЧС края, сообщения о разрушениях не поступало, пострадавших нет.

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