Заместитель прокурора нашел нарушения в исправительной колонии в Иркутской области. Фото: прокуратура Иркутской области

Заместитель прокурора Иркутской области провел проверку в исправительной колонии №2. Проверка выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Специалист оценил условия проживания заключенных, соблюдение их прав, медицинское обеспечение, питание и так далее.

- Администрацией колонии допущены нарушения законодательства при обеспечении режима, постоянного надзора и контроля за поведением осужденных, проведении с ними воспитательной и профилактической работы, а также в части материально-бытового обеспечения, - говорят специалисты.

Заместитель прокурора довел эти сведения до начальника ГУФСИН Приангарья.

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