Спортивные площадки построят в Правобережном округе Иркутска в 2022 году. Фото: Дума Иркутска

В Правобережном округе Иркутска в рамках программы, где объекты для благоустройства выбирают сами горожане, в 2022 году реализуют четыре проекта. Так в порядок приведут территорию возле Иркутского дома ветеранов на улице Богдана Хмельницкого, 4, а также сквер школы №10 на улице Шевцова, где заменят пришедшую в негодность игровую площадку для малышей и обновят уличные тренажеры для ребят постарше. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Хорошие новости ждут жителей микрорайона Славный. Там, между улицами Малиновая и Звездная, благоустроят спортивное пространство, - рассказали в думе города. - А на пустыре за торговым центром «Флагман» на улице Братской, 2/1 появится «Спортпарк Ушаковский» со скейт-площадкой.

Напомним, иркутяне выбирали будущие объекты для благоустройства из 54 предложений в формате рейтингового голосования. Участие в нем приняли более 55 тысяч горожан. Идеи, получившие наибольшее количество откликов, реализуют в 2022 году.

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