Губернатор Иркутской области поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал законопроект, предусматривающий обязательное наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе у посетителей общественных мест и пассажиров общественного транспорта на всей территории России. Об этом на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательном Собрании Иркутской области заявил полномочный представитель главы региона в Заксобрании Роман Буянов.

- Игорь Иванович внимательно смотрел депутатский штаб, - сообщил на заседании Буянов, - Он звонил и рассказал, что его позиция однозначная - сегодня он подписал положительный отзыв от своего имени в Госдуму.

Окончательное решение о законопроекте депутаты Законодательного Собрания региона примут на сессии 10 декабря.

Вместе с этим специалисты иркутского Роспотребнадзора отмечают, что послабления ограничительных мер, несмотря на стабилизацию ситуации, в ближайшее время не ожидается. Так на 9 декабря в Иркутской области за сутки выявили еще 605 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 144,7 тысяч.

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