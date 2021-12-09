Число заболевших COVID-19 в Иркутской области увеличилось на 605 случаев 9 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

144 742 жителя Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. На 9 декабря за сутки подтвердилось еще 605 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 4 398 человек. В больницах на 58 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 116 077 жителей Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 241 человека, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6594 жителя - 24 за минувшие сутки.

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